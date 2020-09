Täna toimub Tartus meeleavaldus tuumaenergia toetuseks

Tartu sündmuse korraldaja Lemmit Kaplinski märkis, et eesmärk on julgustada inimesi arutama puhta, stabiilse, kulutõhusa ja praktiliselt süsinikdioksiidivaba energia kasutuselevõtu olulisuse üle. «Tuumaenergia on juba üle poole sajandi tõestatult kõige ohutum ja väiksema ressursikuluga elektritootmise viis maailmas nii absoluutarvudelt kui toodetud energiaühiku kohta. Paraku on sellest rääkimine raskendatud vähese teadlikkuse tõttu ning ühiskonnas levivad erinevad müüdid, mis piiravad tõsiseltvõetavaid samme puhtama tuleviku suunas,» märkis Kaplinski.