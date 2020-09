Maailmakoristuspäeva alustasid mudilased

«Kaasa löövad kõik suured ja väikesed ripsiklased,» lausus Ripsiku lasteaia majandusjuht Paula Kuusik. «Muutus algab meist endist ja väikestest asjadest. Usume, et meie panus aitab maailma paremaks muuta.» Kokku aitab koristuspäeval maailma puhtamaks tegemisele kaasa pea 150 ripsiklast.

Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normeti sõnul on registreerunute seas just palju koole ja lasteaedu. «Mida rohkem osalejaid, seda tugevam sõnum kogu maailmale, et eestlased tahavad elada puhtas keskkonnas ja Eesti kui aktsiooni algataja hoiab lippu kõrgel,» rääkis Normet.