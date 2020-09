Legendaarse kesklinna kohviku juht annab ameti üle

Kui enam oma kohviku ettekandjate nimed meeles ei püsi, siis on see selge märk, et tuleb juhtimine üle anda, sõnas Tartu vanalinnas tegutseva kohviku Crepp omanik Priit Palk. Pea 17 aastat tagasi Rüütli tänaval prantsuspärase kohviku avanud Palk annab nüüd kohviku ja teisel korrusel tegutseva baari Trepp juhtimise edasi pikaajalisele Crepi töötajale Jaan Toverile.