Tartu plaanib jõuliselt CO2-heidet vähendada

«Energia tarbimine on osaks meie kõigi igapäevaelust ning seetõttu on energia- ja kliimakava edukal elluviimisel oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel,» ütles abilinnapea Raimond Tamm. «Ootame kõiki kaasa mõtlema ja arutlema väljapakutud tegevuste ja lahenduste üle. On oluline, et kavas toodud tegevused saaks laialdaselt läbi arutatud ja kokku lepitud. Peame olema valmis nende elluviimise nimel üheskoos pingutama.»