Võrkpallinaiskond tüürib hooajale vastu uute mängijatega

TÜ Bigbanki naiskond jätkab uut hooaega küll uute mängijatega, aga kambavaim on järjest tugevam.

Võistkondlikud alad lähevad Tartus sügisele vastu muutuste lainel. Nii nagu on vahetunud Bigbanki meeskonna peatreener ja mängijad, on korraliku puhastuse läbi teinud ka TÜ võrkpallinaiskond, kus vägesid juhib samuti uus peatreener. See pole aga keegi võõras, vaid Bigbanki võrkpalliklubi mänedžeri ülesandeid täitev võrkpallihunt Hendrik Rikand.