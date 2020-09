Maaülikoolis aretatud õunasort valiti taas eestlaste lemmikuks

Nädalavahetusel aset leidnud suurel viljapuude päeval said külastajad degusteerida nii suvi-, sügis- kui ka taliõunte sorte ning valida 14. korda oma lemmikõuna. Esikoha pälvis sügisõun «Krista», teist ja kolmandat kohta jagasid sügisõunad «Kaimo» ja «Liivi kuldrenett». Ka «Kaimo» on Pollis aretatud sort.

Võidusordi aretaja on aiandusteadlane Kalju Kask ning sordina registreeriti «Krista» 2007. aastal. Tegemist on hästi säiliva sügissordiga, mis hakkab varakult vilja kandma. Sordi puuduseks võib aga lugeda viljade varisemist, kui koristusega hilineda.

Valkjaskollane põhivärvus on suuremas ulatuses kaetud erksa kattepunaga, mis teeb vilja väga atraktiivseks. Õun on keskmine kuni suur (100–200 grammi), ümmarguse kuni laiümmarguse kujuga. Viljaliha on valge, tihe, hea magushapu maitsega. Õun sisaldab keskmiselt 8,6 protsenti suhkruid ja 9 mg C-vitamiini 100 g toorkaalu kohta. Õunad koristatakse septembri esimesel poolel ja heades säilitustingimustes võivad viljad säilida kuni veebruarikuu lõpuni.

«Kaimo» on samuti Kalju Kase aretatud sort, mis registreeriti sordiks 2008. aastal. Õunad on keskmise suurusega ja ümmargused. Põhivärvus valkjaskollane. Punane kattevärvus on kas osal vilja pinnast või üle terve vilja. Viljaliha valge, mahlane, magusa maitsega.