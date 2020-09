Tähtverelased peavad taas õunaõuepäeva

Et koroonaoht pole kadunud, jäetakse seekord Tähtveres kodukohvikud avamata, ent õunaõues pakuvad aiasaadusi nii tähtverelased ise kui ka mitmed väiketalunikud. Lapsed on oodatud koos klouniga lustima pannkoogihommikul. Samuti peetakse laste täikat ja rohetäikat ning programmis on hulk laululisi ja tantsulisi etteasteid Tähtvere andekatelt elanikelt.