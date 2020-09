Lenel Karu: meil on valik, kas näha sporti või mitte

Spordialad on erinevad ning sama kehtib fännide kohta. Ometi ei möödu ükski matš selleta, et keegi aeg-ajalt väljaku äärest midagi vahele hüüaks või vähemalt läbi hammaste nurisedes pettumust väljendaks. Tean hästi seda tunnet, kui lihtsalt ei ole võimalik vait olla. Julgen tunnistada: üle-eelmisel nädalavahetusel Rally Estonial läksid mul raja ääres mitut puhku silmad märjaks, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja minust mööda tuhisesid. Need olid erilised hetked, mis tõid emotsioonid esile ilma, et pidanuks väga pingutama.