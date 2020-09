Peipsiääre vallavanem: me ei taha, et siin korduks sama, mis Saaremaal

Kallastest sai eile mõneks ajaks suletud linn. Koroonaviiruse leviku tõttu on kool taas distantsõppel, suletud on Kallaste noortekeskus ja endisesse kutsekooli ühiselamusse ei saa vaatama minna näitust «Ajareis nõukogude argipäeva». Samuti on kinni staadion ning mänguväljak, ka on keelatud tänavakaubandus.