Mõisavahe kortermajas puhkes juba kolmas tulekahju

Üheski põlengus keegi kannatada ei saanud. Päästeameti menetlejad tegid kindlaks, et laupäeval rõdul alanud tulekahju sai alguse väljast. Teada on, et korteris, mille rõdul leegid lõõmasid, ei elatud. Siiski pole kindel, kas põlengu põhjustas kellegi hooletult pillatud suitsukoni või peitub põhjus milleski muus.

Ka Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik märkis, et uurimine veel käib ning vara on järeldusi teha. «Kui on alust kahtlustada, et põlengud on tekkinud süütamise läbi, siis on uurimine eeskätt politsei pärusmaa,» lisas ta.