Ehitajaid tabas nuhtlus, järjest varastatakse tööriistu

Kõrveküla kooli ehitusplats on aiaga piiratud, seda valvas turvafirma. Samuti on kogu objektil videovalve ning mõned soojakud on veel eraldi valve all. «Miks häire ei jõudnud turvafirmasse, selles asjas veel uurimine käib,» ütles Kõrveküla kooli ehitava KRC Ehitus tegevjuht Siim Kroodo. «Tegime enda arvates piisavalt selleks, et vargusi töövälisel ajal ära hoida.»

Vargad vaeva ei näe

KRC Ehitusel on varem ette tulnud pisivargusi, kuid nädalavahetuse juhtum on neist suurim. «Ehitusplatsidel tuleb vargusi ikka ette, kuid harva töövälisel ajal, kui objekt on valve all. Pisemaid vargusi pannakse toime just päeval, kui töölisi on ehitusel palju ja varaste tuvastamine raskem,» rääkis Kroodo.

Vargad eriti vaeva ei näe, nad tulevad ööpimeduses ehitusjärgus hoonete juurde uurima ja mis kergesti kättesaadav, see ka kaasa võetakse, tõdes Tartu jaoskonna politseiuurija Tauno Pärli.

Enamasti murtakse sisse ukse või akna kaudu, minema on viidud nii akutrelle, lasereid, lihvimismasinaid, puidujärkamissaage, tööstuslikke tolmuimejaid, teemantpuurmasinaid kui teisi esemeid, mis näpu vahele jäävad.

Uurija sõnul on veel vara öelda, kas tööriistavarguste taga on üks ja sama jõuk. Politsei varasem praktika näitab, et varastatud asju müüakse nii käest kätte kui ka internetipoodide kaudu edasi Eestis ja välismaal. Seetõttu tuleb olla eriti kahtlustav, kui internetipoes müüakse ehitustööriistu alla turuhinna.

«Kahtlusi võiks äratada, kui sõidetakse uuselamurajoonides või teistes piirkondades aeglaselt ringi, küsitakse kummalistel ettekäänetel teed või näiteks tullakse õuele ja pakutakse midagi müügiks, et samal ajal vaadata lähemalt üle, kas ja mis teil seal leidub,» rääkis uurija.

Kahtlasi inimesi või sõidukeid märgates on tähtis kirjutada üles auto number ja inimeste kirjeldus.

Juhtub ka mujal

Iseäranis tähelepanelikud peaksid praegu olema Tartumaa elanikud, kuid valvsust ei tohi kaotada ka teistes piirkondades, sest selle nädala alguses sai politsei teate tööriistavargusest ka Valgamaalt ning mõned nädalad varem Jõgevamaalt.

Oma vara kaitseks soovitas politseiuurija ehitusjärgus hooned öötundideks vastupidava lukuga sulgeda ja väärtuslikud tööriistad silme alt ära panna või sootuks kaasa võtta, et need ei ahvatleks maja ümber ringi luusivaid pätte.