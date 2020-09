Rulataja põrkas kokku sõiduautoga

Meedikud vaatasid küll rulataja terviseseisundi üle, kuid enamat kui plaaster ta ei vajanud. Ta tunnistas isegi, et Vanemuise mäest sõiduteed mööda alla tuhisemine oli mõtlematu ettevõtmine ning et hoog mäest alla tulles läinud sedavõrd suureks, et ta ei jõudnud enam ristmikule sõitnud masinale adekvaatselt reageerida.

Sündmuskohal käinud avariipolitseinik selgitas, et arvestades rulataja kiirust mäest laskumisel, oli tegu väga õnneliku õnnetusega, mis lõppes raskete vigastuste asemel vaid mõne marrastusega. Samas rõhutas ta, et liiklusreeglid kehtivad ühtviisi kõikidele liiklejatele, ka rulatajatele, kes poleks üldse tohtinud sel moel sõiduteel liigelda. Rulaga sõitmiseks on kas kõnni- või kergliiklusteed ning teed ületades peavad nemadki sarnaselt näiteks tõukerattal liikujatele olema ülekäiguradadele saabudes tähelepanelikud ning enne teele veeremist veenduma selles, et autojuht on neid märganud ning on valmis teed andma.