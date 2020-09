Eesti künnimeistrid selguvad Kuremaal

Meistrivõistlused avatakse reedel, 18. septembril kell 13. Tund hiljem asuvad võistlejad kõrrepõldu kündma. Rohumaakünd võetakse ette laupäeval kell 9. Reedene võistluspõld asub üsna Kuremaa tuuleveskisse sisse seatava võistluskeskuse lähedal, laupäeval küntav rohumaa veidi kaugemal. Võistluste korraldajad möönsid, et vooremaastikul asuvad põllud on Eesti kündjatele paras katsumus, sest harjumuspärased Eesti põllud on ju tasased ja laugjad.