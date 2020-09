Vargad viisid Tartust taas hulga tööriistu

Eile sai politsei teate, et Mõisavahe tänaval on sisse murtud Volkswagen Crafter kaubikusse, kust varastati tööriistu. Ööl vastu teisipäeva murdsid vargad sisse Citroen Jumper kaubikusse, kust varastati 5000 euro väärtuses tööriistu.

Nimekiri vargustest on väga pikk ning vargustega tekitatud kahju küündib juba kümne tuhande euroni.

«Politsei pingutab, et vargad tabada, kuid kuni töö selle nimel käib, on oluline, et inimesed ise valvsust ei kaotaks ja oma väärtuslikuma vara kõrvaliste silmade eest kindlalt ära paneks. Iseäranis tähelepanelikud peaksid olema praegu Tartumaa elanikud, kuid hoolsust ei tohi kaotada ka teiste piirkondade inimesed, sest selle nädala algul laekus sarnane teade tööriistavargustest ka Valgamaalt ning veel mõned nädalad varem ka Jõgevamaalt,» rõhutas politseiuurija Tauno Pärli.