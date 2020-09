Peipsiääre vald kehtestas tänasest kaheks nädalaks eriolukorra piirangud

Teada on, et vähemalt kaks Peipsiääre vallakodanikku on andnud positiivse koroonaviiruse testi. Üks neist töötas Varnja piirivalvekordonis, teine Alatskivi Olerexi tanklas. Kõik senised Alatskivi Olerexi teenindusjaama töötajad on kodus.

Eile oli tankla puhastuseks suletud, kuid tänasest on Alatskivi teenindusjaama tööle toodud teenindajad väljastpoolt valda ning tankla on taas avatud.

Kahel nakatunul on lähikontaktseid mitukümmend. Kõik nad on suunatud koroonaviiruse testi tegema.

Me ei taha korrata seda, mis juhtus kevadel Saaremaal, sõnas Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov. Ta lisas, et järjekorrad testi tegemiseks on pikad ning terviseamet on saatnud testi tegema mitukümmend Peipsiääre vallakodanikku. «Paari päeva jooksul saame ilmselt tulemused teada,» lisas Širokov.

Koostöös terviseametiga otsustas Peipsiääre vallavalitsus teisipäeva pärastlõunale erakorralisel istungil viia vallas kaheks nädalaks sisse ulatuslikud piirangud.

Alates tänasest kuni septembri lõpuni ei toimu Peipsiääre vallas ühtki avalikku sündmust. vallas ringi liikumisel kehtib taas ringi liikumisel 2+2 reegel. Kõik valla klienditeenindajad peavad kandma maske. Ka valla ühistranspordis sõites peavad reisijad kandma maske.

Karmimad piirangud puudutavad Kallaste linna. Et Kallaste õpilaste seas oli koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktseid, on kool vähemalt kaks nädalat didstantsõppel. Suletud on Kallaste noortekeskus ja Kallastel asuv näitus «Ajareis nõukogude argipäeva».

Ka on suletud Kallastel staadion ning mänguväljak ning keelatud on tänavakaubandus.