Võidu tehases kinnitab kanda kultuurilinnak

Võidu haldusjuht Jaan Sööt, kes on kompleksiga seotud 1979. aastast, mil ta pärast kõrgkooli lõpetamist sinna tööle suunati, rääkis, et viimastel aastatel on ruume kasutatud üha mitmepalgelisemateks üritusteks: näiteks on seinal näidatud filme, aga peetud ka reive. «Meil elab siin stuudiokorteris ka punt noori kunstnikke,» lisas Sööt.