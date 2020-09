Fudleri ühed algatajad on disainiga tegelev Kerttu Jaansalu ja tegevjuht Rudolf Stenar Saluoks. Jaansalu on töötanud mitmes restoranis ja teab, et toiduraiskamine on üsna suur probleem. Lisaks märkasid nad meeskonnaga, et kodus toidu tegemisele kulub palju aega, ent pidevalt söögikohtadest toidu tellimine läheks kalliks maksma. Seega otsustati ühendada kaks probleemi.