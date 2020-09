Raadile kooli ja lasteaeda rajavat hariduse edendamise sihtasutust juhib Tartu Erakool. Kooli juht Urmo Uiboleht sõnas, et säärane mudel, kus ühes hoones on nii lapsed kui ka eakad, on põhjamaades küllalt tavaline. Eestis sellist ühendasutust ehitatud pole, kuid näiteks Tabiveres töötas aastaid lasteaiaga ühe katuse all hooldekodu.