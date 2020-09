Rattaparkla kadus ootamatult koos ratastega

Rattaparkla teisaldanud Terasteenus OÜ esindja Tõnis Arroval selgitas, et rattad viidi ettevõtte laoplatsile, sest seal tuli teha ruumi peagi algavateks töödeks Soola tänaval. Nüüd on rattad mõni kilomeeter Tartust väljas Terasteenuste laoplatsil. Sõiduriista kättesaamiseks tuleb helistada parklasse jäetud sildile kirjutatud telefoninumbrile.

Rataste teisaldamisest parkijaid enne ei teavitatud. «Arvasin, et päeva peale, mil teisaldustööd käivad, tulevad omanikud rattale järele, aga nii päris ei läinud,» sõnas Arroval. «Otsustasime, et jätame parklasse sildi, et inimesed saaksid meile helistada – võtame nad oma bussi peale ja viime lattu ratta juurde, kus nad saavad oma velo kätte, ning siis sõidutame nad koos rattaga sinna, kuhu nad ise soovivad.»