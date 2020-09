Pakendikonteinerid paiknesid Akadeemia ja Vanemuise tänava ristis väga kehva koha peal. Suur kollane kast oli kõnniteel ja see ei sobinud, sest aastas korra on see plats Tartu tähtsaim koht, kuna seal tähistatakse Tartu rahu aastapäeva. Seetõttu palusime igal aastal jäätmevedajal konteinerid ära viia ja siis jälle tagasi tuua.