Perearst Ruth Kalda mõistab hästi inimeste küsimusi nüüd, kui ülemiste hingamisteede viirusi levib palju, aga ka koroonaviirushaigusesse jäämise risk on olemas. Kuidas käituda, millal jääda koju ja millal teha test, sõltub olukorrast.

Perearstide selts töötab juhiste kallal, mismoodi käituda ülemiste hingamisteede viiruste ajal nüüd, mil maailm on muutunud. See on keeruline küsimus.