Esitlusele tuleb kahe Johannese kirjavahetus

Täna kell 18 tuleb Tartu kirjandusmajas kirjanduslikul teisipäeval esitlemisele teos «Euroopa, esteedid ja elulähedus – Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940», mille on sel suvel välja andnud Eesti kirjandusmuuseumi teaduskirjastus. Kahes köites on ühtekokku 675 kirja. Need kuuluvad haruldaselt pikka aega kestnud ja sellisena unikaalsesse Johannes Semperi (1892–1970) ja Johannes Vares-Barbaruse (1890–1946) kirjavahetusse.