Mänguasjamuuseumis peeti vanavanemate päeva

Kaheksa-aastane Roos-Mari oli tulnud muusuemisse oma ema, vanaema ja väikese vennaga. «Ma arvan, et seda päeva on vaja, sest siis tuleb vanaema külla. Mulle meeldib vanaema juures see, et ta oskab hästi palju asju. Ta õpetas mind näiteks heegeldama,» rääkis Roos-Mari.

Üks seltsi liikmetest, seitsme lapse vanaisa Ivar Hoop ütles, et lapselapsed on nagu oreliviled, eri vanuses (aastasest kuni kaheksateistkümneni välja) ja kõigiga tuleb mängida ja juttu ajada natuke erinevalt. Ta lisas, et peres on traditsioon, et ka lastelaste sünnipäevi tähistatakse ning seetõttu nähakse üksteist üsna sageli. Suhtlust oma lastelastega tänapäeva maailmas, kus vanavanemad ja lapselapsed üksteist harva nägema kipuvad, peab Hoop oluliseks ja inspireerivaks.