Vastusesse Ihaste metsakaitsjate kohtukaebusele on Tartu linnavalitsus lisanud Tartu ülikooli teaduri Rein Kalamehe ülevaate kaitsealuste taimede inventeerimisest Hipodroomi 4 kinnistul, selle järeldus on, et mitmete kaitsealuste liikide levimise, arenemise ja hävimise mustrit kinnistul seletaks kõige paremini külvamine.