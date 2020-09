Hedi-Liis on olnud varem Draama festivali metaprogrammi juht, ta on kuulunud Margus Kasterpalu ja Ivar Põllu tiimi. Minu meelest alustas ta üliõpilasena festivali vabatahtlike hulgas, näiteks kontrollis pileteid. Me oleme temaga kolleegid, kirjutanud koos palju artikleid, teinud uurimisprojekte, ta on ka mu kunagine doktorant. Meid ühendab samuti suur huvi teatripubliku vastu, Hedi-Liisi doktoritöögi oli Tartu teatripublikust (kaitstud 2015 – toim). Ta lihtsalt küsis, kas ma tahan juhtida Draama vestlusringe.