Hellenurmes lõppesid sünge alatooniga lastepõneviku võtted

Tegelikkuses nii oligi. Pärast kuut nädalat intensiivset filmimist Harjumaal Laitses ja Hellemurmes pandi reedel võtetele lõplik punkt.

Kohal oli võttegrupp, helkuvestides inimesed olid Tartumaa vabatahtlikud ja filmiti stseeni, milles nad otsisid loo üht tegelast, kelle peategelastest lapsed filmis pantvangi võtavad.

Igavuse koht

Režissöör Jaak Kilmi sõnul tahtis ta võttepaigaks leida väheste paneelmajadega kohta, mis oleks just keskuskülas, kus noortel on igav ja on seetõttu aega, et lihtsalt niisama ringi jõlkuda.

«Kui siia tulime, siis kõik, mis stsenaariumis oli, klappis selle koha geograafiaga jube hästi,» kiitis Kilmi. Tema sõnul oli võttepaigas olemas teatud intiimne väliruum, sest majad asusid üksteise lähedal ja akendest avanes vaade õuele. Läheduses paiknesid ka garaažid ja kuurid. Teised variandid, millele Hellenurme kohana peale jäi, olid veel Ramsi, Koosa ja Melliste.

Filmi üheks peategelaseks on laps, kes peab juurdlema üsna keerulise moraalse küsimuse üle ja tegema raske valiku: kas anda välja oma sõbrad, kes võtsid pantvangi täiskasvanu, võid jääda kamraadidele lojaalseks. Miks otsustas režissöör sättida väikese inimese õlule nii raske taaga?

«Laste isana tajun, ei kui laps on silmitsi mingisuguse kohutavalt suure moraalse dilemmaga, siis sellega on väikesel inimesel jube raske hakkama saada. Ja just sellepärast see ongi kangelase lugu,» rääkis Kilmi.

Ta kirjutas stsenaariumi kahasse lastekirjanik Aidi Vallikuga. Süžee oli Kilmil endal olemas, tegelased mõtles välja Vallik.

Vajalik film

Täiskasvanud näitlejatest mängivad filmis Evelin Võigemast, Anti Kobin, Ester Kuntu, Jaanika Arum, Juuli Lill, Reimo Sagor, Andres Lepik ja Riho Kütsar. Lastest näitlejate leidmiseks korraldati üle-eestilissed castingud, kus kokku osales ligi 800 last. Nende seast valiti välja Nils Jaagup England, Rebeka Kask, Una Marta Soms, Laura Vahtre, Kimi Reiko Pilipenko ja Rasmus Ermel. «Oli pikk protsess, aga selle valikuga, mis tegime, olen ma jube rahul,» kommenteeris Kilmi. Ta lisas, et ka vägivald on teema, millega film tegeleb.

Filmi üks produtsentidest Johanna Maria Paulson ütles, et kui tavaliselt on lastefilmid üsna roosamannavahused, siis selles filmis räägitakse tõsisematest teemadest ja keerulisematest emotsioonidest. «See on kindlasti huvitav ka laste jaoks,» märkis Paulson.