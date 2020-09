Rattamaraton tuleb päriselt, kinnitab korraldaja

Kuid osalejatel tuleb arvestada muudatustega, et kõik tunneksid end turvaliselt. Esikohal on hügieen, see puudutab nii käte pesemist ja desinfitseerimist kui ka toidujagamise ümberkorraldamist. Samuti on väga tähtsad isikukaitsevahendid, mida kannavad korraldajad ja soovi või vajaduse korral ka kohalviibijad.

Et võistlus käib värskes õhus, siis üleüldist maski kandmise kohustust ei ole. «Loodame ja usume, et inimesed tahavad ka edaspidi rahvaspordiüritustest osa saada ja järgivad nõuandeid,» ütles Indrek Kelk.

Süüa saab toidupunktides ja pärast finišeerimist. Muutunud on ainult serveerimise viis ehk toidupunktidest saab täpselt samasugust toitu nagu enne, kuid topsidest. Topsides on nii soolase toidu kui ka magusa valik. Finišis pakutakse endiselt suppi, leiba, juua ja midagi magusat ning toitu jagatakse kontaktivabalt. Söök on kandikule ära pandud, ise enam midagi eraldi võtta ei saa.

Sõidavad ka osalejate bussid. Kuid et buss on kinnine ruum, peab seal kandma maski. Kellel oma maski pole, saab selle bussijuhilt.

Finišis Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses käivad kõik tegevused õues. Pesemisvõimalus on ainult välikraanide all ja sauna ei saa, et vältida viiruse levikut.

Ainus suletud ruum finišis on riietumistelk, kus tuleb maski kanda. Kellel endal maski pole, saab selle korraldajalt.