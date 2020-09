Avaturg täitus taas laadalistega

Leviva koroonaviiruse tõttu on tänavu ära jäänud mitmed suured laadad, näiteks Hauka laat Antslas, küüslaugufestival Jõgeval ja Palamuse väljanäitus. Sellepärast on müüjad pidanud leidma erinevaid lahendusi, kuidas oma kaupa rahvani tuua.

Mesinik Annika Ormisson on oma kaupa müünud ka internetis. «Müüma peab ju ikka,» sõnas ta ja lisas, et on tänase laada suhtes optimistlik.