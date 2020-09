Käsitöölised ja väiketootjad ootavad linlasi Maarjalaadal

Avaturu territooriumile lubatakse korraga maksimaalselt 1500 külastajalt. Lisaks on turg rakendanud mitmeid lisameetmeid. Näiteks tihendanud üldkasutatavate pindade koristusgraafikuid ning ostjatele on kättesaadavad desovahendid. Paigaldatud on ka üle kahesaja sildi ja viida, mis külalist avalikus ruumis abistavad.