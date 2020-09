Sibulateel selgub homme parim sibulapirukameister

Parimat sibulapirukameistrit valitakse Sibulateel teist korda. Eelmisel aastal oli žürii ees ligi kakskümmend pirukat, mille põhiline komponent oli kohalik kuulus Peipsi sibul. Põnevas lõpuheitluses selgus parim pirukas, mille küpsetas Natalja Rästas. MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe sõnul on sibulameistri tiitel hea stardipunkt alustamaks ettevõtlusega: «Aasta jooksul on Natalja tiitli toel saanud palju uusi pirukaarmastajatest kliente, kes on seda spetsiaalselt Kolkjasse maitsma sõitnud. Sel aastal avab Natalja oma perega ka ametliku puhveti, seega saavad puhvetite päeva külalised proovida eelmise aasta meistri sibulapirukaid.»