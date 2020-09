Elva vallas jahipüssiga mehe tapnud hobijahimehe üle algas kohus

Eelistungil tuli arutlusele Riho Varblase ja Theo Varblase süüasjade ühendamise võimalus. Hetkel on kaks kriminaalasja eraldatud ning kummagi menetlusega tegeleb erinev kohtunik. Kaitsja seisukoht oli täna, et kuna tegemist oli sama sündmuse raames toimunud kriminaalasjadega ja ühe konkreetse relvaga, puudub õiguslik alus nende eraldamiseks.

Prokurör leidis, et kuigi tegemist on samas kohas toimunud sündmusega, on süüdistused kummalegi vennale erinevad. Ühendamiseks pöördub kaitsja teise kohtuniku poole, kes menetleb Riho Varblase kriminaalasja.