Tartumaale lisandus neli uut koroonapositiivset

Tartumaale ja Võrumaale lisandunud juhtumite puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet: perekondlik nakatumine (kuus inimest), Võru sünnipäev (18 inimest, kellest üks on Lääne regionaalosakonna jälgimisel) ja Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut, viis neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse tõttu 305 inimest, kellest 35 on haigestunud. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 35 inimest, kellest üheksa on haigestunud.