Tartus valmis uuendatud piirkonnaalajaam

«Valminud Anne piirkonnaalajaam on tähtis samm Tartu elektrivõrgu arengus,» sõnas Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. «Tegemist on piirkonnaga, kus elektrivõrgu koormus on aasta-aastalt tõusnud. Uus alajaam loob tulevikus piirkonna arenguks soodsad võimalused.»