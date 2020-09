Ihaste metsakaitsjate kommentaar: tarastamine jätab metsloomad hätta

«Meie ei näe metsa tarastamises probleemi roheala avalikus kasutuses olevate funktsioonide (metsa elurikkus, müra-, õhusaaste- ja tuulekaitse, visuaalne esteetika jne) säilimise osas,» vahendas liidu juhatuse liige Lenne Rähn-Kuusik. «Küll aga on murettekitav rohevõrgustiku halvamine Ihastes, sest teatavasti on siin palju liikuvat elusloodust.»

Juunis kehtestatud detailplaneering näeb ette ligi kuue hektari metsamaa tasuta üleandmise Tartu linnale ja see peaks säilima avaliku puhkemetsana. Ihaste elanike liit on planeeringu aga kohtus vaidlustanud, sest umbes 40 protsenti planeeringualast on kavandatud elamukruntideks, ette on nähtud 28 elamukrunti. Ihaste elanike liidu kohtukaebuse eesmärk on metsa majade ehitamine ära hoida.