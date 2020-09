Üldplaneering pöörab parkidele liiga vähe tähelepanu

Täiesti nimetamata on jäetud näiteks Meltsiveski park, Ohvitseride park, Pirogovi plats, Politsei ehk Peeter Põllu park, Puukooli park, Päeva park, Suveaed niivõrd, kuivõrd teda veel on, Tartu tammik, ülikooli botaanikaaed, maaülikooli dendropark, Uueturu park, mille on projekteerinud Arnold Matteus, Vaksali park, Vanemuise park või Wiiralti mets.

Täiesti õigesti märgitakse seletuskirjas, et «suhtelisest vähe on tegeletud täiskasvanute ja eakate vabaõhutreenimise ja aktiivse puhkamise võimaluste loomisega». Päriselt ei saa selle juures nõustuda aga väitega, et «hea näide on poolavaliku kasutusega Tamme staadion». Tamme staadion on ümbritsetud võimsa taraga ja just siis, kui koroonapandeemia ajal vajasid inimese kõige enam võimalusi kogunenud pingete maandamiseks ja tervise ülalhoidmiseks vabas õhus, suleti Tamme staadion kasutamiseks, sest see on mitmeotstarbeline rajatis.