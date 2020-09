Bigbanki võrkpallimeeskonnas mängivad sel aastal vaid eestlased

Bigbank Tartu võrkpallimeeskonnas on suur hulk eelmise aasta mängijaid, nende hulgas libero Rait Rikberg (rohelises), nurgaründaja Märt Tammearu (keskel) ja tempomängija Alex Saaremaa. Uus koosseis on koos treeninud augustist alates ja pidanud ka esimesed sõprusmängud.

Bigbank Tartu on saanud paika uue hooaja koosseisu ning tänavu õnnestus Tartu võrkpalli esindusmeeskond kokku panna üksnes Eesti mängijatest. Klubi juhtide ja treenerite eesmärk on kohalikest meestest koosnev võistkond olnud juba ammu. Eelmise hooaja vundament jääb võistkonda alles ning uusi nägusid on väljakul ainult kaks.