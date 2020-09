Hans-Martin Tammesalu: koroonale ei tasu võimalust pakkuda

Kevadel, kui valitsus kuulutas välja eriolukorra, oli ka minul vaja ülikoolis õppeained läbida kaugõppel. Ausalt, see ei olnud meeldiv kogemus. Ma ei süüdista kedagi, sest nii õppejõud kui ka üliõpilased andsid endast kõik. Kus vaja, tuldi üksteisele poolele teele vastu. Mõnes aines soosis seda õppekorraldus rohkem kui teises.

Siiski ei sooviks ma kaugõpet ka kõige hullemale vaenlasele. Eriti raske on korraldada interneti kaudu rühmatööd. Räägitakse küll, et Eesti inimesed oskavad arvutit kasutada, leitakse loovaid lahendusi ja pea kõike saab teha internetis. Aga hädad algasid juba kõigile sobiva aja leidmisest ning kui see leitigi, tekkis ikka mõni tehniline probleem või arusaamatus.