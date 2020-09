Elupõlise õpetaja ja huvijuhi Piret Arula kabineti uks on õpilastele avatud iga kell.

Nooruslik 57-aastane Piret Arula on viimased 25 aastat töötanud Tartu Kivilinna koolis huvijuhina. Kolleegide sõnul ei näita ta välja mingeid väsimuse märke ning tema on alati see, kes teistegi tuju klaverimängu ja huumoriga üleval hoiab ja lapsi kooli tulema inspireerib.