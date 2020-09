Ihaste metsatüli uus vaatus: omanik piirab metsa aiaga

Eile keskpäeval olid metsas näha tikud, mis märkisid tulevase aia kulgemist, ja hunnikus aiapostid. Lehes tundmatuks jääda soovinud töömeeste selgitus oli, et nende ülesanne on ehitada aed piki krundipiiri metsatüki kahes servas, mujal on juba varasemast aed ees. Seega paari nädala pärast, kui kõik valmis, sinna metsa seenele või jalutama enam asja pole.