Tammelinna päevadega avatakse ka raamatukogu tegevustuba

Raamatukogu juhataja Luule Ahu sõnul annab uus ruum parema võimaluse korraldada raamatukogutunde ja teemaüritusi, kohtumisi kirjanikega, reisijuttude ja muusikaõhtuid. Lisaks annab see Tammelinna piirkonda juurde ühe ruumi, mida on inimestel võimalik ka rentida kas väiksema koosoleku või mõne muu ürituse tarbeks.

Värskes tegevustoas on külastajate käsutuses näiteks nii virtuaalreaalsuse komplekt kui ka tava- ja overlokõmblusmasin. Pärast toaga tutvumist on kõik oodatud Kristel Mägedi kirjandus- ja muusikaõhtule, raamatukogu ruumides on avatud Mägedi maalinäitus «Üks etnofutu maailma lugu».