Eesti moodne linnakodu kujunes saksakeelsete elanike vastumeelsuses

Näituse juhatab sisse väheldane ruum, mis annab pildi 19. sajandi lõpu linnaelaniku, jõuka baltisakslase toast. Väljapaneku üks kuraatoreid Marge Rennit rääkis, et sellega tekib vastandus näituse järgmiste osadega ehk sellega, milliseks kujunes kodu Eesti Vabariigi ajal.

Väljapanekus on seinale kujundatud asjakohaseid tekste ja numbreid. Muu hulgas on näha, et aastal 1825 oli Tartus 8450 elanikku ja aastaks 1939 oli neid juba 60 281. Saksa linnast eesti linnaks saamisega kaasnesid uute linnaosade tekkimine, planeerimine, ehitamine, ka Vanemuise uue maja rajamine. Sealjuures oli tunda baltisakslaste vastumeelsust.