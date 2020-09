Kaks kütusefirmat alustasid täna hinnasõda

Eesti Kütusepank Terminal Oil langetas täna ennelõunal mootoribensiini hinda kõikides Terminal Oili Eesti automaat- ja täisteenindusjaamades. Mootoribensiini 95 uus hind on 1,159 ning bensiin 98 maksab hinnalangetuse järel 1,189 eurot liiter.

Terminal Oil vahendas pressiteates, et hinnalangus on tingitud viimasel ajal langenud maailmaturu hindadest ning euro tugevnemisest USA dollari suhtes.

Olerexi sisseostu- ja logistikajuhi Anton Šafrostin sõnas, et täna on Olerexi klientidel üle Eesti võimalik ID-kaardiga kõikide mootoribensiinide liitrihinnast alla saada 10 senti ehk mootoribensiini 95 kütuseliiter maksab koos soodustusega 1,159 eurot.

Samas sõnas Šafrostin, et Tartu kliendid on ülejäänud Eestiga võrreldes täna eelisseisus, sest Olerexi Tartu tanklates on täna bensiini 95 liitrihind 1,189 ning bensiini 98 liitrihind 1,209 eurot, millele lisandub veel püsikliendi kampaaniasoodustus 10 senti liitrilt.