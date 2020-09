Raudteesilla remondi tõttu muutub järgmisel nädalal sõiduplaan

«Rongiliiklus Jõgeva ja Tartu vahel on suletud 24 tundi, mis tähendab, et teisipäeval saavad hommikused rongid sõita, edasi tuleb aga päeva lõpuni kasutada busse. Kolmapäeval saavad rongid sõita kella 10st, enne seda tuleb varahommikustel väljumistel samuti busse kasutada. Tartus teevad bussid mitu peatust. Et oleks võimalik sõita ka Tallinnast läbi Tartu Koidula ja Valga suunas, on muudetud ka nende liinide sõiduplaane,» täpsustas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.