Peatänava remondi tõttu kihutavad autod läbi lasteaia õueala

Tammsaare tänava elaniku Veiko Soo on enda sõnul aastaid võidelnud autojuhtidega, kes eiravad liiklusseadust ja kasutavad õueala läbisõiduks. Seadus ütleb, et õuealas jalakäija läheduses tuleb sõita kõndija kiirusel, tänaval on ka vastav liiklusmärk, ent paljud juhid eiravad seda ning ületavad ettenähtud piirkiirust.

Ohtlikud olukorrad

«Tänaval kõnnib palju jalakäijaid ning on mitmeid olukordi, kus lapsed on peaaegu auto alla jäänud,» rääkis Soo. «Eredalt on meeles, kui mu üheksa-aastane tütar hakkas ümber auto kõndima ja hetkel, mil ta sõiduki tagant välja astus, kihutas teine auto väga lähedalt mööda,» rääkis ta. Samalaadne kogemus on Sool ka viieaastase pojaga.

Soo tõdeb, et autojuhid ei pruugi õueala märki silmata, kuna kasutavad teed vaid kõrvalepõikeks ümber Vaksali tänava. Siiski ei ole tähelepanematus tema sõnul põhjendatud, sest märk ei ole puude vilus peidus ning on piisavalt nähtaval kohal. Alles hiljuti said märgi ümbert ka puuoksi harvendatud, et suurt silti liiklejatele veelgi nähtavamaks teha.

Tähtvere lasteaia direktori Eike Orase sõnul seisneb Tammsaare tänava ohtlikkus eelkõige selles, et tänaval ei ole kõnniteed, see tuleb igal liiklejal ise autoteele juurde mõelda.

«Kiirustavad autod on eriti ohtlikud just siis, kui lapsed lasteaiast väljuvad ja tahavad minna üle tänava, mis on kinni pargitud, ning nähtavus on seejuures kehv,» rääkis Eike Oras.

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelise sõnul on tegemist eravalduses oleva tänavalõiguga. Seega on eramaa omanike ülesanne oma kinnistul liiklust piirata.

Nelis soovitas sõidukiiruse piiramiseks kinnistu omanikel kasutada füüsilisi kiiruse piirajaid või kiiruspiirangu markeeringut asfaldil.

Teekünnis piirab

Tammsaare teele on juba rajatud ka teekünnis, mis sõidukiirust piirab, kuid Soo hinnangul on tegemist kühmuga, mis on nii madalaks kulunud, et selle ületamiseks ei ole tarvis kiirust alla võtta.