Ööklubid avasid alkoholipiirangu lõppedes peolistele taas uksed

Ööklubi Vabank, kust juulis sai alguse 37 nakatunuga koroonakolle, kuulutas oma Facebooki lehel, et esimene tantsurütmis pidu toimub neil sel reedel.

Seejuures andis Vabanki pidaja teada, et kavas on kontaktivabalt mõõta kõikide klubisse sisenejate kehatemperatuuri, samuti peavad peolised uksel käed desinfitseerima. Ka antakse klientidele võimalus jätta oma telefoninumber garderoobi üles seatavasse kasti, et võimaliku uue koroonaohu korral saaks klubi nendega hõlpsasti ühendust võtta ja jagada infot terviseametiga.

Taasavamisest andis sotsiaalmeedias teada ka klubi Shooters. «Teame, et korraliku koosviibimise nälg on suur, mistõttu oleme eriti õnnelikud, et juba homsest saame seda nälga hakata kustutama,» seisis sõnumis.

Et tantsuplatsil inimesi hajutada, on Shooters langetanud otsuse lubada sisse vaid poole jagu nende ruumide maksimaalsest mahutavusest. Lisaks soovitatakse peol vältida võõraste seltskondade lähedust.

Shooters jagab pääslas peolistele tasuta näomaske, mille kandmine on soovituslik. Omaniku kinnitusel on neil kavas vähemalt iga kahe tunni tagant klubis kõiki pindasid desinfitseerida. See kehtib ka baarileti, laudade ja ukselinkide kohta.

Juba teisipäeval tegi uksed valla ööklubi Level, mis on läbi nädala avatud hommikuni.