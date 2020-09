Tartu lühiuudised

Muuseumi eelmine direktor Signe Kivi valiti 2019. aastal riigikogu liikmeks. Pärast seda on juhi kohusetäitjana töötanud Joanna Hoffmann.

Tartu kunstimuuseum on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum. TPM

«Hea avaliku ruumi» jätkuprogrammi teine järk algab Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlusega. Sel aastal korraldatakse neli arhitektuurivõistlust, et uuendada Jõgeva, Sindi ja Kunda keskusalad, neljas keskusala on praegu veel kokkuleppimisel.

Programmi raames on toimunud arhitektuurivõistlused 20 linnas ja neist kaheksas – Tõrvas, Põlvas, Valgas, Võrus, Raplas, Rakveres, Elvas ja Kuressaares – on rekonstrueeritud linnasüda juba valminud. Sel aastal on valmimas Kärdla ja Viljandi uuendatud keskväljak. TPM