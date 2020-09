Mitukümmend ringlusratast on lagunenud

Eelmise aasta juunis 750 rattaga avatud Tartu rattaringluse ratastest on 38 jõudnud sellisesse seisu, et on kaalumise koht, kas need väärivad taastamist. Põhjus võib olla vandalism, loomulik väsimine, sest läbisõidud on suured, aga ka liiklusõnnetused, ütles linnaasutuse Tartu Linnatransport juhataja Roman Meeksa.