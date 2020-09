Vahur Kollom: valimiste hõngu on tunda

Valimiste hõngu on juba tunda. Pensionitõus on vajalik ja tõenäoliselt tuleb see teise sambasse ärajäetud maksete ning laenu arvelt. Kui pensionireform lõpuni viiakse ja paljud teisest sambast loobuvad, tekib veel vaba raha pensionitõusuks. Aeg annab arutust, kas maksutõus ja inflatsioon pensionitõusu piskut ära ei söö.

Ettevõtjaid on koroonaajal koheldud ebavõrdselt. Nii mõnigi sektor on piirangute tõttu tugevalt kannatada saanud ja see vajab klaarimist. On valik, kas jätkub ettevõtjate ebavõrdne toetamine või muutub maksupoliitika.