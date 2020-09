Tartu ülikooli tudengite sekka lisandus kolmas koroonapositiivne

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht selgitas, et kõnealune üliõpilane oli koroonatesti tegemise ajal juba isolatsioonis, sest ta oli varem tunnistatud ühe koroonapositiivse lähikontaktseks. Inimene, kes oletatavasti teda nakatas, on Tallinna tudeng.

Tartu ülikoolis on praegu teadaolevalt kolm koroonapositiivset. Eelmisel nädala lõpus ilmnes, et nakatunud on üks õigusteaduste tudeng ning teisipäeval sai teatavaks, et positiivse testi on andnud ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna tudeng.