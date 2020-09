Prügipõletuse jääksoojus lendab esialgu tuulde

Ettevõte on teavitanud plaanist suurendada põletatavate jäätmete kogust 15 000 tonnini pärast seda, kui tööle on hakanud uus pöördahi. Praegu käib aastas ahjust läbi umbes 2000 tonni jäätmeid. Uuendus tähendab ka rohkem soojusenergiat ning seda hakkab üle jääma.

Eesti Keskkonnateenuste juht Argo Luude ütles, et praegu kulub soe talvel ära kinnistu hoonete kütmiseks, suvel jääb seda ka üle. Kogused on tema sõnul suhteliselt väiksed, polegi olnud põhjust teemaga tegelda.

«Uue tehase puhul jääb soojusenergia üle, tulevikuperspektiiv on panna elektrigeneraator. Et see tehas ise tarvitab elektrit märkimisväärses koguses, siis saab selle võrra kulusid vähendada,» sõnas Luude. «Seda ei ole esimeses järgus sees. Kui saame tehase tööle, siis näeme täpsemini ära, kui palju sooja tekib. Projektis on arvestatud võimalusega lisada elektritootmine.»